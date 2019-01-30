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|Суббота, 28.03.2020, 20:54
Сайт учителя математики Поварницыной Натальи Николаевны
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Подготовка к ЕГЭ(профильный уровень)
Продолжительность экзамена: 180 минут (3 часа) - базовый уровень;
235 минут (3 часа 55 минут) - профильный уровень
Список 10 класса (профильная группа):
1. Сережа Х.
2. Эдуард П
3. Иван С.
4. Ольга Ч
5. Ксения У
6. Александр П.
7.Марина Щ
8. Екатерина А.
9. Ярослав Г.
10. Александр Л.
11. Руслан Г.
12. Дора Г.
13. Дуня Т
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