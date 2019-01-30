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Сайт учителя математики Поварницыной Натальи Николаевны

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Подготовка к ЕГЭ(профильный уровень)

Продолжительность экзамена:  180 минут (3 часа) - базовый уровень; 

235 минут (3 часа 55 минут) - профильный уровень

Список 10 класса (профильная группа):

1. Сережа Х.

2. Эдуард П

3. Иван С.

4. Ольга Ч

5. Ксения У

6. Александр П.

7.Марина Щ

8. Екатерина А.

9. Ярослав Г.

10. Александр Л.

11. Руслан Г. 

12. Дора Г.

13. Дуня Т 

Порядковый номер в списке соответствует номеру вашего варианта
Досрочная сдача ИР позволяет выполнить работу над ошибками, т.е. улучшить результат!
Все интересующие вас вопросы по заданиям и их решению, можно задать на форуме или на консультации. Спрашивайте, не стесняйтесь!!!
Индивидуальное  задание по математике №1 "Решение заданий Открытого банка задач ЕГЭ по математике. Текстовые задачи" Сдать до 23.01.2019г. (Презентация)
Индивидуальное домашнее задание по алгебре №2 "Решение простейших тригонометрических уравнений" Сдать до 30.01.2019 г.  (Есть справочный материал)
Индивидуальное домашнее задание по алгебре №4 "Методы решения тригонометрических уравнений" Сдать до 6.02.2019 г. (Есть презентация)
Индивидуальное домашнее задание по алгебре №5 "Применение производной к исследованию функции"  

Индивидуальное домашнее задание по алгебре №6 "Решение заданий №7 Открытого банка задач по математике. Применение производной" (Есть презентация)
Все прототипы задания №11 открытого банка заданий ЕГЭ по математике  профильного уровня (Задачи на движение по прямой)
Все прототипы задания №11 открытого банка заданий ЕГЭ по математике  профильного уровня (Задачи на движение по воде )
   
   
   

 
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